SIKA EXPANDIERT IN DUBAI UND BAUT FERTIGUNG AUS

Mit der Inbetriebnahme einer neuen Fertigungsanlage in Dubai baut Sika die Produktionskapazität in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter aus. Lokal produziert werden nun neben Betonzusatzmitteln auch Epoxidharze für den Target Market Flooring. Der Standort in Dubai fungiert bereits seit 2018 als strategisches Vertriebs- und Distributionszentrum für die Region.

Flexibilität in der Produktion, kurze Lieferzeiten, die Optimierung der Kostenstruktur sowie die Reduktion von Lagerbeständen haben Sika dazu bewogen, am Standort Dubai in eine Fabrikerweiterung zu investieren. Die lokal hergestellten Expoxidharze sind ein wichtiger Bestandteil von Sikas Fussbodenlösungen. Die Harze werden zur Oberflächenversiegelung von Industriefussböden und Böden für private Wohnräume eingesetzt und sorgen so für die Widerstandsfähigkeit sowie die chemische und mechanische Belastbarkeit der Bodenbeläge.