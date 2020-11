19.11.2020 / 07:30

Umsatzrückgang um 8,2%, Ergebnis überproportional belastet

Positiver Cashflow und stabile Liquiditätssituation



Anteil der E-Mobilität steigt auf über 50%



Konkrete Prognose für das Gesamtjahr 2020 weiterhin nicht möglich

Passau, 19. November 2020 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte InTiCa Systems AG (ISIN DE0005874846, Ticker IS7) hat heute den Neunmonatsbericht 2020 veröffentlicht. Das bisherige Geschäftsjahr steht dabei weiterhin ganz unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Umsatz und Ergebnis liegen nach neun Monaten klar unter den Vorjahreswerten, volle Auftragsbücher stellen aber bis Jahresende ein gewisses Aufholpotential in Aussicht.



"Während sich das Geschäft nach dem Einbruch im Frühjahr auch im Juli und August noch relativ verhalten zeigte, gewannen Umsätze und Auftragseingänge im September deutlich an Schwung. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse im dritten Quartal mit EUR 17,2 Mio. wieder klar über dem Vorquartal (Q2 2020: EUR 11,2 Mio.), allerdings immer noch deutlich niedriger als im Vorjahresquartal (Q3 2019: EUR 21,2 Mio.). Der Anteil des Bereichs E-Solutions am gesamten Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2020 auf mehr als 50%. Auch deshalb bleiben wir mit Blick auf die strategische Gesamtausrichtung zuversichtlich, gestärkt aus der schwierigen aktuellen Situation hervorzugehen. Dabei können wir auf eine solide Liquiditätssituation bauen", kommentiert Dr. Gregor Wasle, Vorsitzender des Vorstands der InTiCa Systems AG, die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020.



Umsatz- und Ergebnisentwicklung



Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2020 um 8,2% auf EUR 46,7 Mio. (9M 2019: EUR 50,8 Mio.), wobei sich die Umsätze im Bereich Automobiltechnologie um 5,3% auf EUR 34,5 Mio. (9M 2019: EUR 36,5 Mio.) und im Bereich Industrieelektronik um 15,4% auf EUR 12,1 Mio. (9M 2019: EUR 14,3 Mio.) reduzierten. Während der Rückgang im Automobilsegment Corona-bedingt ist, lag der Rückgang im Bereich Industrieelektronik im Rahmen der Erwartungen, da im Vorjahreswert sehr hohe Projektumsätze enthalten waren, die es im laufenden Jahr in diesem Ausmaß nicht gab.