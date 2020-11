DGAP-News CTS EVENTIM baut Zukunftsfähigkeit in den ersten neun Monaten 2020 konsequent aus Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 19.11.2020, 07:30 | 60 | 0 | 0 19.11.2020, 07:30 | DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

CTS EVENTIM baut Zukunftsfähigkeit in den ersten neun Monaten 2020 konsequent aus



19.11.2020 / 07:30

CTS EVENTIM baut Zukunftsfähigkeit in den ersten neun Monaten 2020 konsequent aus Kostenmanagement dämpft Folgen von Umsatzminus: Normalisiertes EBITDA bei -17,7 Mio. Euro

Cash-Bestand von rund 800 Mio. Euro unterstreicht solide Finanzbasis

Neue Technologien, Partnerschaften und Personalien im Fokus

Strategische Kooperationen mit Europäischer Handballföderation sowie Traditionsclubs aus Erster und Zweiter Bundesliga vereinbart

Leistungsstarke Software-Lösungen im Kampf gegen Corona

CEO Schulenberg: "Wir setzen voll auf unsere Stärken: Technologie und Branchenexpertise" München, 19. November 2020. Neue Technologien, starke Partnerschaften, wegweisende Personalien: In den ersten neun Monaten 2020 hat CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing und Live-Entertainment-Anbieter, inmitten der Corona-Krise seine Zukunftsfähigkeit konsequent ausgebaut. "Seit Beginn der Pandemie stand für uns fest, dass wir die Belastungen für unser Unternehmen als Bewährungsprobe unserer Leistungsfähigkeit sehen. Danach handeln wir. Stillstand gibt es nicht", sagte der CEO von CTS EVENTIM, Klaus-Peter Schulenberg, bei der Vorlage der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020. Demnach ging der Konzernumsatz von Januar bis September 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,074 Mrd. Euro) um 78,7 Prozent auf 228,7 Mio. Euro zurück. Das normalisierte EBITDA lag dank konsequentem Kostenmanagement und Erträgen aus Versicherungserstattungen bei -17,7 Mio. Euro (VJ: 177,0 Mio. Euro). Im 3. Quartal 2020 verringerte sich der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 92,0 Prozent auf 30,2 Mio. Euro (VJ: 378,0 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA belief sich auf -15,0 Mio. Euro (VJ: 65,2 Mio. Euro). Seite 2 ► Seite 1 von 4 CTS Eventim Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







