EVOTEC PRÄSENTIERT WACHSTUMSTREIBER DER 'AUTOBAHN TO CURES' AUF DEM CAPITAL MARKETS DAY



19.11.2020 / 07:30

CO-OWNED PIPELINE: ENTWICKLUNG VON FORSCHUNGSPROJEKTEN ZU KLINISCHEN PROJEKTEN

PRÄZISIONSMEDIZIN ZUR ENTWICKLUNG DER MEDIKAMENTE DER ZUKUNFT MITHILFE NEUARTIGER "AI & ML" PROGNOSE-TOOLS

MULTIMODALE PLATTFORMEN STEIGERN MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT DIE EFFIZIENZ VON F&E-PROJEKTEN UND VERBESSERN DEN ZUGANG

Hamburg, 19. November 2020:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) präsentiert heute auf ihrem virtuellen Capital Markets Day die Fortschritte in der Beschleunigung ihrer co-owned Pipeline sowie in der globalen Infrastruktur "The R&D Autobahn to Cures". Der Capital Markets Day richtet sich an Investoren und interessierte Aktionäre.



Evotec verfolgt eine einzigartige Strategie, das führende Unternehmen für die multimodale Entwicklung innovativer first-in-class und best-in-class Therapieansätze zu werden, die zu einer sehr großen co-owned Pipeline führen.



Das Unternehmen wird einen detaillierten Überblick zu folgenden Themen geben: langfristige Wertschaffung durch die co-owned Pipeline

hocheffiziente und effektive Plattformen als zukünftige Tools zur Datengenerierung und -analyse (z.B. PanOmics und PanHunter)

iPSC als führendes neues Paradigma für frühe Krankheitsrelevanz und datengetriebene Präzisionsmedizin

operationale Exzellenz, von der industrieführenden "R&D Autobahn to Cures", über die Anwendung von Tools der künstlichen Intelligenz und maschinellen Lernens, zur Produktionsanlage der Zukunft für Biologika

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Ich freue mich zusammen mit meinem Team ausgewählte Highlights des wissenschaftlichen Potentials unserer Plattformen zu präsentieren. Präzisionsmedizin und besserer Zugang zu erschwinglichen Medikamenten werden die Zukunft unserer Industrie definieren. Evotec wird hier ein wichtiger Teil der Infrastruktur mit all den relevanten Technologien und Modalitäten sein."