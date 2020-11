Der Dow Jones geht ab wie eine Rakete! Wir nennen Ihnen Stopps für den Einstieg, als auch die kommenden Zielbereiche für die zu erwartenden Bewegungen im Dow Jones.

Dies fragte einst Boris Becker in seiner unnachahmlichen Art in der AOL Werbung, welche vor vielen Monden über die TV Bildschirme flimmerte. Es war sage und schreibe im Jahr 1999, als dieser Werbespot ausgestrahlt wurde. Das Jahr 1999 markierte auch für den Dow Jones zwei Meilensteine seiner Entwicklung. So gelang es dem Index im März dieses Jahres das erste Mal, einen Schlusskurs über 10000 Punkten zu markieren. Im Mai desselben Jahres wurde sogar ein Schlusskurs über 11000 Punkten markiert. Heute stehen wir vor dem nächsten Meilenstein, einem Schlusskurs über 30000 Punkten, welcher weiterhin im Rahmen dieser Handelswoche erreicht werden kann. Wir sind also mittendrin, hier ein kleines Stück Börsengeschichte zu erleben. Der US Index hätte dann damit rund 21 Jahre benötigt, sich seit dem Hoch im März 1999 zu verdreifachen.

Es bleibt hier also spannend für den DOW, und wir halten an den gesetzten Zielen fest. Der letzte Zielbereich konnte das erwartete Kaufsignal und Aufwärtsmomentum generieren. Wir streben somit in den kommenden Tagen ein Anlaufen der Region von 31028 bis 31245 Punkten an, ehe von dort wieder mit einer größeren Zwischenkorrektur zu rechnen sein wird, welche auch mit dem Zielbereich neue Einstiegsmöglichkeiten generieren wird.

Grundlegend muss hier die Message bleiben, Mut wird im aktuellen Umfeld belohnt. Der Dow hat aktuell drei relevante Stopp Levels für Long-Positionen, 28781, 27648 und 25953 Punkte, alle durch rote Linien im Chart vermerkt(Siehe Chart 1) . Von Shorts können wir im aktuellen Umfeld nur dringend abraten.

