NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vonovia von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 66 Euro angehoben. Die Immobilienunternehmen hätten sich in der Corona-Krise bislang als sehr robust erwiesen und einen Wertanstieg verzeichnet, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie nach den jüngsten Zwischenberichten. Bei Vonovia sieht er den jüngsten Kursrückschlag als gute Kaufchance./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 15:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 19:00 / ET