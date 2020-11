Morgenticker (19.11.2020)

- Die Indizes der Wall Street beendeten den gestrigen Handel tiefer. Der S&P 500 und der Dow Jones fielen jeweils um 1,16%, die Nasdaq um 0,82% und der Russell 2000 um 0,72%.



- Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum werden gemischt gehandelt. Der Nikkei fällt, der S&P/ASX 200 steigt und der Kospi notiert flach. Die Indizes aus China legen zu.



- Der DE30-Future deutet auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin.



- Das GBP fiel über Nacht nach den Berichten, dass einige EU-Mitglieder die Europäische Kommission auffordern, No-Deal-Pläne auszugeben.



- Bloomberg berichtet, dass Großbritannien und Kanada in wenigen Tagen ein Freihandelsabkommen unterzeichnen werden.



- Xi Jinping sagte, dass die Ausweitung der Binnennachfrage eine strategische Priorität für China habe. Er sagte auch, dass China die Zölle weiter senken und die Wirtschaft öffnen werde.



- Der CEO von BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter, erwartet von Biden Entspannung und Stabilität in der Geopolitik.



- Fast 11 Tausend Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden gestern weltweit gemeldet - ein neuer Rekord. Die Zahl der Neuinfektionen stieg wieder über 600 Tausend.



- Die australische Wirtschaft hat im Oktober 178,8 Tausend Arbeitsplätze geschaffen (Erwartung: -30 Tausend), während die Arbeitslosenquote bei 7% lag (Erwartung: 7,2%).



- Der USD und der CHF sind die Hauptwährungen mit den besten Ergebnissen, während das GBP und der NZD am stärksten zurückbleiben. Die EM-Währungen werten gegenüber dem USD ab.



- Die Edelmetalle ziehen sich inmitten der USD-Stärke zurück. Auch der Ölpreis zieht sich zurück.

Die Zahl der täglichen Coronavirus-Fälle ist gestern wieder auf über 600.000 gestiegen. Quelle: Worldometers, XTB



