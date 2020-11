^ DGAP-News: MSM GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Research Update/Prognose Invest Inside: Rainforest Resources +215% seit Empfehlung - Kursziel erhöht

---------------------------------------------------------------------------

Rainforest Aktie explodiert



Neues Kursziel bei 30,00 Euro bietet noch über 400% Chance Empfehlung bei 1,84 Euro - Kurs bereits bei 5,80 Euro (+215%) -------------------------------------------------------------

Liebe Leser,



Gestern stieg die Aktie von Rainforest Resources bis auf 6,20 Euro und schloss um 15% höher bei 5,80 Euro. Meine Abonnenten, die direkt nach meiner Empfehlung bei 1,84 Euro gekauft haben, liegen jetzt bereits mit +215% im Plus. Der letzte Mal dass sich eine von mir empfohlene Aktie mehr als verdreifacht hat, ist schon einige Zeit her - das ist also auch für mich ein riesiger Erfolg.



Der Gewinn wächst allerdings täglich weiter an und ich rechne damit, dass dieser Gewinn noch auf deutlich über 500% anwachsen kann - möglicherweise sogar auf über 1.000%!



Wer jetzt nicht kauft, dem ist nicht mehr zu helfen.



Aufwärtstrend beschleunigt sich - Aktie bald bei 10 Euro

Meine Prognose kennen Sie: Noch im Dezember sollte die Aktie bei 13,40 Euro stehen - das entspricht immer noch einem Plus von +131%. Dorthin bewegt sich die Aktie nun immer schneller. Der Anstieg nimmt an Dynamik zu. Diese Woche sollte die Aktie bereits bei über 6 Euro abschließen und in der nächsten Woche könnten wir bereits auf 8 Euro schiessen.



[IMAGE]



Kursziel erhöht - langfristig +417% Gewinn-Potential



Während mein Ziel bis zum Jahresende weiter bei 13,40 Euro liegt, habe ich mich gestern dazu entschlossen, das langfristige Ziel für die Aktie deutlich zu erhöhen. Zum Einen hat das Unternehmen einfach ein viel zu großes Potential, um bereits bei 13 Euro zu stoppen, zum Anderen erwarte ich in den kommenden Wochen noch so einige Überraschungen, die den Kurs noch enorm antreiben könnten.



Kursziel erhöht - langfristig +417% Gewinn-Potential



Während mein Ziel bis zum Jahresende weiter bei 13,40 Euro liegt, habe ich mich gestern dazu entschlossen, das langfristige Ziel für die Aktie deutlich zu erhöhen. Zum Einen hat das Unternehmen einfach ein viel zu großes Potential, um bereits bei 13 Euro zu stoppen, zum Anderen erwarte ich in den kommenden Wochen noch so einige Überraschungen, die den Kurs noch enorm antreiben könnten.