Accentro Real Estate: Ein großer Wachstumsschritt

SMC-Research sieht den Zukauf weiterer 2.800 Einheiten durch die Accentro Real Estate AG als einen wichtigen Schritt im Wachstumsprozess und erwartet für die nächsten Jahre eine Verschiebung der Umsatzgewichte in Richtung von Mieterlösen. Die Erreichung der diesjährigen Ziele hänge nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski aber noch davon ab, ob es gelingt, die geplanten Blockverkäufe noch vor dem Jahreswechsel zu realisieren.

Für das dritte Quartal habe Accentro durchwachsene Zahlen gemeldet, die eine verzögerte Bremswirkung des Lockdown im Frühjahr zeigen und von einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang gekennzeichnet seien. Allerdings spiegele sich darin laut SMC-Research lediglich die Verzögerung in den Vertriebsprozessen und in der Umsatzwirksamkeit von Wohnungsverkäufen wider, während die grundsätzlichen Markttrends weiter intakt scheinen, so die Analysten. Dementsprechend berichte Accentro von einer ungebrochen starken Nachfrage sowohl von Privatinvestoren als auch von institutionellen Adressen und verweise diesbezüglich auf das im Vorjahresvergleich stabile Verkaufsvolumen (abgegrenzt nach dem Zeitpunkt der Beurkundung).