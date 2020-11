Marktkommentar: Wall Street verliert an Boden

Die Wall Street rutschte am Mittwoch trotz der positiven Impfstoff-Nachrichten, die auf eine Rückkehr zu Normalität hoffen ließen, in die roten Zahlen.

Die Nasdaq gab mit -0,82% weniger stark nach als ihre Pendants, da die Sektor-Rotation durch die sich verschlimmernde Corona-Situation verlangsamt wurde. Der Ausverkauf hat sich in den letzten Handelsminuten beschleunigt und den technologielastigen Index so stark zurückgeworfen, dass der Kurs für diese Woche in die Verlustzone rutschte. Jamie Dimon, der Chief Executive von JPMorgan Chase, sagte gestern, dass sich die US-Politiker wie Kinder verhalten, indem sie kein neues Konjunkturpaket verabschieden, das Amerikanern helfen könnte, deren Einkommen durch die Pandemie zunichte gemacht wurde.

EURUSD hat am Mittwoch versucht, die Rallye für einen fünften Tag aufrechtzuerhalten und sich dem Novemberhoch bei 1,1920 anzunähern. Das vorherige Tageshoch bei 1,1893 konnte jedoch trotz der beiden Tests, die im 30-Minuten-Chart erkennbar waren, nicht überwunden werden. Das Paar gab in der zweiten Hälfte der Sitzung nach und bestätigte das Shooting Star vom Vortag (D1). Heute Nacht erreichte der Kurs bei 1,1832 ein Tief, sodass das Mindestkursziel der oben beschriebenen Double-Top-Formation noch nicht erreicht wurde. EURUSD wird derzeit flach gehandelt, da die Intraday-Verluste wieder ausgeglichen werden konnten.

Der DE30 bildete am Mittwoch nach dem erneuten Fehlausbruch am Oktoberhoch bei 13.160 Punkten eine bärische Hammerkerze aus, die auf mehr Verkaufsdruck schließen ließ. Seit Montag tritt der Index auf der Stelle, da ein Befreiungsschlag auf der Oberseite ausblieb und die vielbeachtete Marke von 13.000 Punkten nicht aufgegeben wurde. Der Future versucht am Donnerstag im vorbörslichen Handel, einen Teil der Verluste, die gestern Abend zu beobachten waren, auszugleichen. Für einen richtungsweisenden Impuls reichte es allerdings nicht.



