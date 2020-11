Die Aktienmärkte waren nach den Impfstoff-Meldungen extrem stark überkauft und in jeder Hinsicht überspannt - also brauchte es nur einen Vorwand für eine Korrektur aufgrund von Gewinnmitnahmen nach der heftigen Rally der

Die Aktienmärkte waren nach den Impfstoff-Meldungen extrem stark überkauft und in jeder Hinsicht überspannt - also brauchte es nur einen Vorwand für eine Korrektur aufgrund von Gewinnmitnahmen nach der heftigen Rally der letzten Tage. Der Vorwand für die gestrige Korrektur war dann die Meldung, dass New York wieder die Schulden schliessen wird das hatte sich bereits abgezeichnet und war daher kaum überraschend, sondern ein gutbekanntes Risiko. Dementsprechend zeigt sich, dass die Aktienmärkte nur einen Vorwand brauchten um die durch die Impfstoff-Euphorie bedingte Überkauftheit abzubauen. Dabei kamen vor allem die Gewinner der letzten Tage unter Druck - auch das ist kein Wunder..

