^ DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis DO & CO Aktiengesellschaft:

Ergebnis für das erste Halbjahr 2020/2021



(1. April 2020 bis 30. September 2020)



- LIQUIDITÄT IM Q2 Ausschließlich durch COVID-19 beeinflusste UMSATZREDUKTION : -78,1 % - KONZERNERGEBNIS : -37,27 mEUR

- LIQUIDITÄT VERBESSERT - GERINGER CASH BURN IM Q2



- AIRLINE und EVENT CATERING NACH WIE VOR LIMITIERT DURCH REISEBESCHRÄNKUNGEN



- RESTAURANTS AUF VORJAHRESNIVEAU, GOURMET RETAIL IM AUFBAU

- DO & CO FLAGSHIP-LOCATION IN MÜNCHEN VOR ERÖFFNUNG



Divisionen bzw. 1. HJ 1. HJ Q2 Q2 Konzern 2020/2021 in 2019/2020 in 2020/2021 2019/2020 mEUR mEUR in mEUR in mEUR Airline Catering 78,81 361,88 54,88 188,60 International 15,33 78,08 13,34 37,61 Event Catering

Restaurants, 17,21 67,89 10,65 34,10 Lounges & Hotel

Konzernumsatz 111,35 507,85 78,88 260,31

EBITDA 6,59 60,70 14,31 32,60 Abschreibun- -38,16 -26,26 -24,22 -13,75 gen/Wertminderun-

gen

EBIT -31,58 34,45 -9,92 18,86 Konzernergebnis -37,27 14,95 -15,11 9,27 (Net Result)



EBITDA-Marge 5,9% 12,0% 18,1% 12,5% EBIT-Marge -28,4% 6,8% -12,6% 7,2% MitarbeiterInnen 7.891 11.179 8.191 11.384 WIEN - 19. November 2020 - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 gemäß IFRS bekannt. Ein weltweiter Konjunktureinbruch und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie belasten den Umsatz und das Ergebnis schwer. Der DO & CO Konzern erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 einen Umsatz von 111,35 mEUR. Dies stellt einen Umsatzeinbruch von -78,1 % bzw. -396,49 mEUR im Vergleich zum Vorjahr dar.



Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 war vom absoluten Stillstand und massiven Restrukturierungsmaßnahmen geprägt. Im zweiten Quartal kam es in allen drei Divisionen zu einer ersten langsamen Erholung und Wiederaufnahme des Geschäfts. Dies zeugt eindrücklich, dass die vom Vorstand beschlossenen Maßnahmen insbesondere im zweiten Quartal Wirkung gezeigt haben. Daher konnten Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 signifikant gesteigert werden. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum ersten Quartal mehr als verdoppelt. Die EBITDA-Marge konnte im zweiten Quartal sogar auf 18,1 % gesteigert werden. EBIT und Net Result sind durch Abschreibungen und Effekte aus Werthaltigkeitsprüfungen belastet.