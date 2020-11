EUR/USD sowie Aktien long, lautet derzeit die Devise

n den vergangenen Tagen haben sich die Hinweise verdichtet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer anstehenden Sitzung im Dezember noch einmal nachlegen wird.

In den vergangenen Tagen haben sich die Hinweise verdichtet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer anstehenden Sitzung im Dezember noch einmal nachlegen und ihre Geldpolitik noch ein Stück expansiver ausrichten wird. Der „Wink mit dem Zaunpfahl“ kam dabei direkt aus den Reihen der Notenbank, womit die Märkte meist auf die neuen Maßnahmen vorbereitet werden.

EZB bereitet die Märkte auf neue Maßnahmen vor

So sagte zum Beispiel EZB-Präsidentin Christine Lagarde vorgestern in einem Online-Forum der Agentur Bloomberg, dass ein Corona-Impfstoff die Wirtschaftsprognosen der Euro-Notenbank nicht grundlegend ändern werde. Die EZB habe in ihrem Basisszenario bereits angenommen, dass es irgendwann im 1. Halbjahr 2021 einen Impfstoff gebe. Dennoch werde auch das 1. Halbjahr 2021 noch schwierig sein, fügte sie hinzu. Aus diesen Aussagen kann man ableiten, dass die EZB trotz der aktuellen Impfstoff-Meldungen im Dezember neue Maßnahmen beschließen wird. Zumal Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos seine konkrete Ansicht äußerte, dass die Notenbank ihre geldpolitische Unterstützung weiter verstärken sollte.