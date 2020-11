BaFin News Betrug: BaFin verschickt keine Rechnungen an Privatpersonen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.11.2020, 09:40 | 41 | 0 | 0 19.11.2020, 09:40 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist darauf hin, dass sie keine Rechnungen an Personen verschickt, in denen sie um die Überweisung von Beträgen "für Steuer" bittet. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (19.11.2020) Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer