- Netznutzungsentgelte Strom: Größter Preisanstieg mit neun Prozent in Berlin

- EEG-Umlage: Senkung entlastet Musterhaushalt lediglich um 15 Euro im Jahr

- Wegfall der Mehrwertsteuersenkung: Musterhaushalt zahlt jährlich 42 Euro mehr



59 Grundversorger erhöhen Anfang kommenden Jahres den Strompreis oder haben dies

bereits in den vergangenen Wochen getan. Im Durchschnitt betragen die

Preiserhöhungen 4,6 Prozent und betreffen rund eine Million Haushalte. Für einen

Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh bedeutet das zusätzliche Kosten

von durchschnittlich 74 Euro pro Jahr.





47 Grundversorger haben eine Preissenkung angekündigt - im Schnitt nur um 2,4Prozent. Davon profitieren rund 300.000 Haushalte.1)Der Strompreis (https://www.check24.de/strom/strompreise/) befindet sich nachwie vor auf sehr hohem Niveau. Aktuell zahlen Verbraucher in der Grundversorgung(https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) für 5.000kWh Strom 1.613 Euro. Bei den Alternativversorgern kostet die gleiche Menge1.301 Euro (-19 Prozent)."Die bislang angekündigten Strompreiserhöhungen machen eines deutlich: Auch imkommenden Jahr müssen Verbraucher mit Rekordstrompreisen rechnen" , sagt LasseSchmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Wirklich sparen können Verbrauchernur, wenn sie selbst aktiv werden und ihren Anbieter wechseln."Netznutzungsentgelte: Größter Preisanstieg mit neun Prozent in BerlinDie Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2021 voraussichtlich umdurchschnittlich ein Prozent.2) Am stärksten steigen die Netznutzungsentgelte inBerlin. Ab dem kommenden Jahr werden dort neun Prozent mehr fällig. In Bremen(minus sechs Prozent) und Bayern (minus fünf Prozent) sinken dieNetznutzungsentgelte dagegen.EEG-Umlage: Senkung entlastet Musterhaushalt lediglich um 15 Euro im JahrDie EEG-Umlage sinkt 2021 leicht von 6,756 auf 6,5 Ct./kWh.3) Für einenMusterhaushalt mit 5.000 kWh Jahresverbrauch fällt die Stromrechnung dann 15Euro niedriger aus. Ein Single mit einem jährlichen Stromverbrauch(https://www.check24.de/strom/stromverbrauch/) von 1.500 kWh zahlt fünf Euroweniger.Allerdings fällt zum Jahreswechsel ebenfalls die Corona-bedingte Senkung derMehrwertsteuer weg. Dann zahlen Verbraucher wieder den vollen Mehrwertsteuersatzvon 19 Prozent auf ihre Stromrechnung. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauchvon 5.000 kWh zahlt dann wieder rund 42 Euro mehr im Jahr."Unterm Strich zahlt ein Musterhaushalt durch die gestiegenenNetznutzungsentgelte und die Mehrwertsteuererhöhung nächstes Jahr mindestens 30