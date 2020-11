Axway ermöglicht europäischen Kunden die Nutzung der AMPLIFY-Plattform in einer datenschutz- sicheren EU

Diese Neuerung kommt europäischen Unternehmen und Verwaltungen zugute, denn sie ermöglicht die Einhaltung der Residenzpflicht der Daten, da wichtige Anwendungsdaten in der EU-Region verbleiben. Zudem werden die Latenzzeiten durch den Zugang zu regional gehosteten Diensten reduziert.

Axway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter von API Management - und Integrationssoftware, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der AMPLIFY Plattform für die datenschutzsicheren Regionen Europas bekannt. Diese Markt-Freigabe bietet regionalisierte Speicherung für kritische AMPLIFY -Daten in der EU-Region. Kunden können alternativ zur US-Region Daten von AMPLIFY SaaS-Diensten in der EU-Region speichern.

„Die Erweiterung unserer Dienstleistungen in der EU-Region ist der nächste logische Schritt, um unseren weltweit agierenden Kundenstamm zu unterstützen und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Vision und Strategie“, sagt Vince Padua, Chief Technology & Innovation Officer Axway. „Wir stellen eine ganzheitliche und vollständige - Sicht Single Pane of Glass - für hybride Architekturen bereit, die SaaS und Nicht-SaaS, Axway und Nicht Axway Lösungen umfassen. Dies soll unseren Kunden den Weg in die Cloud erleichtern und ihnen helfen, schneller innovativ zu sein.“

Testkunden haben die Möglichkeit, beim Anmelden auf der Amplify Plattform die EU-Region zu wählen. Für Nicht-Testzwecke stellt Axway als Teil des initialen Einrichtungsprozesses seine Amplify Dienste für das Unternehmen des Benutzers in der Region entsprechend seiner Wahl, EU oder USA, bereit.

Benutzer einer US-amerikanischen oder einer europäischen Gesellschaft oder Verwaltung können ihre Anwendungsdaten in ihrer Region verwalten , um interne und/oder externe Datenschutzvorschriften und -gesetze einzuhalten.

Den Benutzern stehen in der Region ihrer Wahl die folgenden AMPLIFY Dienste zur Verfügung: Central, Catalog, App-Integration und Visibility.

Erfahren Sie hier mehr über die Ankündigung der Amplify EU-Verfügbarkeit.

