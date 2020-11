(neu: Aussagen zum vierten Quartal, Stellenabbau im automobilen Anlagenbau, Aktienkurs, Analystenstimme)

ESSEN (dpa-AFX) - Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp setzt angesichts hoher Milliardenverluste weiter den Rotstift an: So sollen erneut Tausende Stellen gestrichen werden. Im vergangenen Geschäftsjahr rissen die Corona-Krise sowie milliardenschwere Abschreibungen insbesondere im Stahlgeschäft das Unternehmen tief in die roten Zahlen. Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen weitere Verluste.

Die Aktie verlor zum Handelsauftakt am Donnerstag fast 5 Prozent. Alan Spence von Jefferies Research sah zwar positive Ansätze in den jüngsten Auftragseingängen, er äußerte aber die Befürchtung, dass sich der Markt stärker auf ein schwächeres operatives Ergebnisziel für 2021 konzentrieren wird.