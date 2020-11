APA ots news OMV im Dow Jones Sustainability Index im dritten Jahr in... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.11.2020, 10:15 | 89 | 0 | 0 19.11.2020, 10:15 | APA ots news: OMV im Dow Jones Sustainability Index im dritten Jahr in Folge gelistet - BILD Wien (APA-ots) - Die OMV wurde zum dritten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) aufgenommen und ist nach wie vor das einzige österreichische Unternehmen in diesem renommierten Index. Der DJSI World wurde 1999 gegründet und dient als Benchmark für Anleger, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Portfolios integrieren. Er setzt sich aus den nachhaltigsten Unternehmen der Welt, ermittelt durch das SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA), zusammen. SAM CSA war zuvor im Eigentum von RobecoSAM und ist nun Teil von S&P Global. Der DJSI World umfasst die Top 10% der größten 2.500 Unternehmen des S&P Global Broad Market Index in Bezug auf Nachhaltigkeits-Leadership, basierend auf der Bewertung langfristiger wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Kriterien. "Wir sind sehr zufrieden, dass wir erneut als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und als einziges österreichisches Unternehmen im DJSI World ausgezeichnet wurden. Nachhaltigkeit ist ein integrierter Teil der OMV

Unternehmensstrategie und wir werden weiterhin alles daran setzen unser Geschäft verantwortungsvoll und innovativ zu führen, um eine sichere und CO2-arme Zukunft zu gewährleisten", sagt Rainer Seele, CEO der OMV.

2020 hat die OMV ihre CSA Gesamtbewertung ebenso wie das Ranking innerhalb der Branche verbessert. Vor allem waren die Bewertungen in den Bereichen Klimastrategie, Wassermanagement und Menschenrechte hoch.

Manjit Jus, Leiter des ESG (Environmental, Social and Governance) Research und Data, S&P Global, lobte die hohe Performance und die Nachhaltigkeitsleistungen der OMV: "Wir gratulieren der OMV zur Aufnahme im DJSI World. Eine DJSI Auszeichnung ist ein Zeichen dafür, dass Sie ein führendes Unternehmen in Ihrer Branche in Sachen Nachhaltigkeit sind. Mit einer Rekordanzahl an teilnehmenden Unternehmen im 2020 Corporate Sustainability Assessment und strengeren Richtlinien für die Aufnahme in diesem Jahr, zeichnet dies Ihr Unternehmen aus und belohnt Ihr kontinuierliches Engagement für Mensch und Umwelt."

Die OMV ist in folgenden Nachhaltigkeitsindizes gelistet: MSCI ACWI ESG Leaders Index, MSCI ACWI SRI Index, FTSE4Good Index Series, STOXX Global ESG Leaders, S&P Europe 350 ESG Index, Euronext Vigeo, Europe 120 index, Euronext Vigeo Eurozone 120 index und ECPI Indices. Zusätzlich zur SAM Bewertung wurde die OMV kürzlich als ein Branchenführer von Sustainalytics mit einer Punktezahl von 28,4 (mittleres Risiko) in dem neuen Sustainalytics ESG Risiko Rating aufgenommen und durch die Transition Pathway Initiative erneut mit Stufe 4 (höchste Stufe) für ihr CO2-Management ausgezeichnet. Bereits zuvor in 2020 wurde die OMV durch ISS ESG mit dem Prime Status sowie durch MSCI mit AAA Status ausgezeichnet und erhielt von CDP Klimawandel den A- (Leadership) Status. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer