MÜNCHEN (dpa-AFX) - Verbote für Großveranstaltungen in der Corona-Krise setzen dem Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim schwer zu. Denn die fehlenden Einnahmen aus Festivals machen sich deutlich in der am Donnerstag vorgestellten Bilanz für die ersten neun Monate bemerkbar. Verlust und Umsatzrückgang kamen bei den Anlegern nicht gut an.

So fiel der Kurs am Morgen um mehr als 3 Prozent. Mit rund 50 Euro kostete eine Aktie des Konzertveranstalters damit so viel wie zuletzt Anfang November. Positive Studiendaten von Biontech und Pfizer zu einem Corona-Impfstoff hatten damals bei Investoren Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Corona-Lage geschürt.