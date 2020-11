APA ots news: UNIQA: Starkes Ergebnis der ersten 9 Monate 2020 als Basis für neue Wachstumsstrategie UNIQA 3.0

* Trotz COVID-19 verliefen die ersten drei Quartale 2020 deutlich besser als erwartet: Prämien und starkes EGT von 214 Millionen Euro gehen seitwärts, versicherungstechnisches Ergebnis verdoppelt, Combined Ratio unverändert auf guten 95,9%.

* Im vierten Quartal 210 Millionen Euro an Einmalbelastungen: Restrukturierungsrückstellung von 110 Millionen Euro (Streichung von 600 Stellen in Österreich, Schließung von einem Drittel der Standorte in Österreich) sowie Abschreibung von CEE- Firmenwerten in der Höhe von 100 Millionen Euro

* 2020 als Absprungbasis für neues, langfristiges Strategieprogramm UNIQA 3.0 (2021-2025): tiefgehende Kundenzentrierung in den beiden Kernmärkten Österreich und CEE, unverändert hohe Investments in IT, Data und Digitalisierung, Expansion mit neuer Digital-Tochter Cherrisk nach Deutschland, neue Tochtergesellschaft SanusX für Ökosystem Gesundheit gegründet

* Nachhaltigkeitsstrategie: 1 Milliarde Euro nachhaltige Investments bis 2025

* AXA- Integration verläuft plangemäß



Strategieprogramm UNIQA 2.0 (2011-2020) erfolgreich abgeschlossen

UNIQA schließt heuer das 2011 implementierte Strategieprogramm UNIQA 2.0 erfolgreich ab: UNIQA verdoppelte in den letzten 9 Jahren die Anzahl der Kunden von 7,5 auf 15 Millionen, trennte sich vom Nicht-Kerngeschäft, verbesserte deutlich die Profitabilität in beiden Kernmärkten Österreich und CEE, lancierte ein langfristiges Investitionsprogramm in IT und Digitalisierung, stärkte erheblich die Eigenkapitalbasis, weist eine europaweit starke Solvenzquote von 215% auf und erhöhte 7 Mal in Folge die Dividende pro Aktie.

Die ersten drei Quartale 2020 verliefen trotz COVID-19 erfreulich

Mit verrechneten Prämien von 4.091,2 Millionen Euro und einem gegenüber 2019 fast unveränderten Ergebnis vor Steuern von 214 Millionen Euro hat UNIQA die ersten drei Quartale 2020 - mitten in der COVID-19-Krise - erfolgreich abgeschlossen. Nach einem negativen EGT für das erste Quartal und einem bereits deutlich verbesserten Ergebnis für das zweite erwirtschaftete die Gruppe alleine für die drei Monate von Juli bis September ein äußerst zufriedenstellendes EGT von 159 Millionen Euro.