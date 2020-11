FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschungen kommen an der Börse häufig ganz schlecht an. Zumal wenn es sich um eine üppige Kapitalerhöhung handelt. Die hat am Donnerstag den Appetit der Anleger auf die Aktien von Kion gründlich verdorben. Der Staplerhersteller will gut 13 Millionen neue Aktien an den Mann bringen. Das ließ den Aktienkurs am Vormittag um mehr als neun Prozent auf 65 Euro einbrechen, womit die Papiere das Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Titel waren.

Die neuen Aktien entsprechen etwa elf Prozent des derzeitigen Aktienkapitals und sollen auch den bisherigen Eigentümern angeboten werden. Diese haben das Recht, für neun bestehende eine neue Aktie zu kaufen. Der Großaktionär Weichai Power hat sich den Angaben zufolge verpflichtet, bei der Kapitalerhöhung vollumfänglich mitzuziehen. Mit dem Erlös will Kion zunächst die Verschuldung reduzieren. Zudem möchte der Konzern eine KfW-Kreditlinie kündigen.