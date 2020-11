SWISS TXT untertitelt 1000 Videos in 4 Sprachen für Play Suisse

Biel (ots) - SWISS TXT als Multimedia-Kompetenzzentrum der SRG untertitelt für

die nationale Streaming-Plattform Play Suisse der SRG innerhalb von 4 Monaten

rund 1000 Filmtitel in 4 Sprachen. Dieses grosse Volumen ist nur dank der intern

entwickelten Plattform zur automatischen Übersetzung mit anschliessender

Nachkorrektur zu bewältigen.



Die Streaming-Plattform Play Suisse der SRG wird mit rund 1000 Filmtiteln im

November 2020 online gehen. Relevante Filme, Serien und Dokumentationen aller

Unternehmenseinheiten der SRG (RSI, RTR, RTS, SRF) werden dafür via

Untertitelung in andere Sprachen übersetzt. Für die Untertitelung ist die

SRG-Tochtergesellschaft SWISS TXT mit Hauptsitz in Biel zuständig. Bereits

nächstes Jahr sollen rund 1000 weitere Titel nachproduziert werden und in den

nächsten Jahren wird der Filmkatalog auf mehrere Tausend Titel anwachsen.









Die bei SWISS TXT entwickelte Plattform ermöglicht das automatische Erkennen und

Übersetzen der Filminhalte auf Basis des Tons oder der bereits vorhandenen

Untertitel. Die Ausgabe erfolgt in Text, welcher anschliessend von speziell

geschulten Personen manuell korrigiert und angepasst wird. SWISS TXT beschäftigt

für dieses Projekt über 180 Personen, welche die Videos dank der Plattform rund

um die Uhr und ortsunabhängig untertiteln.



"Erst durch den Einsatz modernster Technologien ist es uns heute möglich, ein so

umfangreiches Projekt wie die Untertitelung für Play Suisse zu realisieren. Die

Verschmelzung von technischer Automatisierung mit menschlichem Know-how ergibt

schliesslich erst die geforderte Menge und Qualität an Untertiteln", meint

Benoît Rebetez, Projektleiter Access Services bei SWISS TXT. In der Tat sind die

Anforderungen an die Untertitelung entsprechend hoch: Menschen können den

Untertiteln nur folgen, wenn diese inhaltlich prägnant und korrekt formuliert

sind sowie zeitlich perfekt zum Filmgeschehen abgestimmt wurden.



SWISS TXT untertitelt seit über 30 Jahren die TV-Programme der SRG; im Jahr 2019

wurden 37'810 Stunden an Untertitelung für die SRG produziert.



Play Suisse



Play Suisse ist die neue Streaming-Plattform der SRG. Hier finden Sie Serien,

Filme und Dokumentationen aus allen Sprachregionen der Schweiz, in Ihrer

Sprache, wann und wo Sie wollen. Mehr erfahren

(https://www.srgssr.ch/de/news-medien/dossiers/play-suisse) .



ÜBER SWISS TXT



Als Tochter und nationales Kompetenzzentrum für ICT- / Digital- / Distributions-

und Access Services der SRG SSR begleitet SWISS TXT die Schweiz seit 1983 auf

dem Weg in eine mobile, digitale Zukunft. SWISS TXT ist ein etablierter

Dienstleister für digitale Medien, Video-Streaming und Access Services

(Untertitelung, Gebärdensprache, Audiodeskription).



Mehr erfahren: http://www.swisstxt.ch



SWISS TXT: Facts & Figures



- 100% Tochtergesellschaft der SRG SSR



- 270 Mitarbeitende



- Standorte in Biel (Hauptsitz), Bern, Zürich, Genf, Lausanne, Comano



Pressekontakt:



Julien Kurt, Leiter Communication & PR, T +41 58 136 40 31, E

julien.kurt@swisstxt.ch



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125386/4767769

OTS: SWISS TXT AG





