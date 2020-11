Ladbergen (ots) - Aktuelle Studien zeigen: Die meisten Kapsel-User würden

Coffee on Demand ist aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken.

Kaffeekapsel-Konsumenten hinterfragen jedoch immer häufiger das Material der

Kapselverpackung und dessen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Laut

einer repräsentativen Studie des Deutschen Kaffeeverbandes1), die vom Institut

smartcon durchgeführt wurde, gibt etwa jeder dritte

Kaffeekapselmaschinenbesitzer (30%) an, aus dem System aussteigen zu wollen,

wenn das Abfallproblem der Kapseln nicht gelöst wird. Mit Abstand am positivsten

auf die Loyalität der Kaffeekapsel-User würde sich mit 72% die

Heimkompostierbarkeit von Kapseln auswirken, gefolgt von technischen

Innovationen wie der Verwendung von natürlichen Materialien (64%) und der

Recyclingfähigkeit von Kapseln (64%).









Diesem Verbraucherwunsch kann entsprochen werden, denn die Antwort darauf ist

bereits marktreif: "Das zeigt einmal mehr, dass wir bei der Entwicklung des SUN

CIRCLE-Rohstoffs und der daraus gefertigten HOMEcap genau ins Schwarze getroffen

haben", erklärt Reinhard Trumme, Prokurist des deutschen Unternehmens Golden

Compound. Der Grund: Die innovative SUN CIRCLE HOMEcap ist die bislang weltweit

erste und einzige Kaffeekapsel mit Sonnenblumenschalen und Mineralien, welche

die begehrte Zertifizierung für Heimkompostierbarkeit vom TÜV Austria erhalten

hat. Mit dem Zertifikat "OK compost HOME" bestätigt die Prüfstelle, dass die

Kapsel-Innovation die Anforderungen für Heimkompostierbarkeit erfüllt. Reinhard

Trumme: "OK Compost HOME" ist die höchste Stufe der Kompostierbarkeit, denn das

bedeutet, dass die Kaffeekapsel vollständig auf dem heimischen Kompost

verrottet.



Aus der Erde und zur Erde zurück



Damit ist die Kapsel auch ein Best Practice-Beispiel für Kreislaufwirtschaft,

denn sie zersetzt sich - inklusive des Aromaverschluss-Vlieses- binnen 12

Monaten bei normalen Temperaturen zur Gänze in der Gartenerde. Sie hinterlässt

dauerhaft keine Mikropartikel, sondern ausschließlich Wasser, CO2 und Biomasse

und somit wertvollen Humus. "Der Rohstoff für die zu 100 % abbaubaren Kapseln

verwandelt sich über den Kompost zu Erde, in der dann wieder neue Pflanzen,

unter anderem Sonnenblumen, wachsen. Deren Schalen werden dann wiederum im

Werkstoff SUN CIRCLE® verwendet", beschreibt Stephan Albers, Geschäftsführer von Seite 2 ► Seite 1 von 2



