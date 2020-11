USU Software AG: Ergebnisse der Studie „Hybrid IT 2021' von IDG Research Services und USU

Welche Cloud-Infrastrukturen nutzen Unternehmen in der DACH-Region aktuell, wie hoch ist der Reifegrad der "Hybrid IT", und wie zufriedenstellend laufen die Workloads in der Cloud? Rund 350 IT-Verantwortliche aus Unternehmen unterschiedlicher Größe wurden hierzu vom IT-Marktforschungsunternehmen IDG Research Services in Zusammenarbeit mit USU befragt. Die Ergebnisse liefern eine aktuelle Vergleichsbasis für die eigene Standortbestimmung und geben Einblick in die Erfolgsfaktoren für den Hybrid-IT-Einsatz. USU bietet die Studie im Wert von 299 € kostenlos zum Download: bit.ly/studie-hybrid-IT-2021

Rund zwei Drittel der Befragten bestätigen eine aktuell schon starke bis sehr starke Nutzung von Cloud-Services. Mehr als die Hälfte (57 %) favorisieren dabei noch das abgeschottete Modell einer Private Cloud. Doch die Hybride Cloud sowie die Public Cloud erhalten mit je 43 % ebenfalls eine hohe Zustimmung - Tendenz

steigend. Damit wächst auch die Komplexität im Infrastruktur-Management: Über 70% der Befragten arbeiten mit mehreren Cloud-Services-Anbietern zusammen.

Mit der Nutzung von Cloud-Infrastrukturen werden am häufigsten "geringere Kosten" bzw. "flexiblere Kosten" verbunden. Direkt danach folgen Ziele wie "flexiblere Ressourcen-Nutzung", ein "höheres Sicherheitsniveau" und "automatische Software-Updates". Der Nutzungsgrad sowie die Zufriedenheit mit Cloud-Services entwickeln sich gleichermaßen positiv: Knapp die Hälfte der Teilnehmer schätzt, dass aktuell bereits 50 bis 70 % der Workloads über die Cloud abgewickelt werden. Bei weiteren 20 % der Teilnehmer liegt dieser Anteil bereits zwischen 80 und 90 %. Die Zufriedenheit der Cloud-Anwender ist ebenfalls hoch: Rund 60 % sind zufrieden bis sehr zufrieden, nur 6 % unzufrieden.