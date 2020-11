Foto: finanzbusiness EZB-Präsidentin Lagarde deutet erneute Lockerung ihrer Geldpolitik an Nachrichtenquelle: Finanz Business 60 | 0 | 0 19.11.2020, 10:44 | In ihrer Rede vor einem Ausschuss des EU-Parlaments stellte sie die Ausweitung des Wertpapier-Kaufprogramms in der Corona-Krise (PEPP) in Aussicht.

