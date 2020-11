Foto: Werbung der Bundesregierung in Coronakrise, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Werbung der Bundesregierung in Coronakrise, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat die Bundesregierung in der Coronakrise scharf kritisiert. "Sie zeigt sich an zentralen Stellen der Pandemiebekämpfung nicht handlungsfähig und verkündet gleichzeitig gouvernantenhaft fragwürdige Verhaltensregeln", schreibt Bartsch in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal T-Online. "Die Bundesregierung liefert wenig, aber fordert viel."