Mehr als eine halbe Million Jobs / Zahlen zur Zahnmedizin im neuen Statistischen Jahrbuch der Bundeszahnärztekammer

Berlin (ots) - Das Zahnärztliche System bot 2019 mehr als einer halben Million

Menschen in Deutschland Arbeit.



Dies entspricht 1,1 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland bzw. 10,9

Prozent der Beschäftigtenzahl in der Gesundheitswirtschaft insgesamt. Dies geht

aus aktuellen Daten des Zahnärztlichen Satellitenkontos (ZSK) der

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hervor.



Davon arbeiteten alleine 387.000 Personen (75 Prozent) in den Praxen - für die

zahnmedizinische Versorgung am Patienten.







um rd. 7,5 Prozent (+0,8 Prozent p.a.). Wachstumstreiber waren hauptsächlich die

Zahnarztpraxen.



Erste Auswertungen für Januar bis Juni 2020 zeigen allerdings, dass sich die

gegenwärtige Krise in beträchtlichem Maße auch auf die Zahnarztpraxen

niederschlägt.



Die Ergebnisse des ZSK und weitere Zahlen zu zahnärztlichem Berufsstand, zur

Mundgesundheit und zum Gesundheitsverhalten der Bevölkerung finden sich in der

aktuell erschienenen Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs der

Bundeszahnärztekammer.



Das Statistische Jahrbuch 2019/2020 kann für 10,00 Euro zzgl. Versand über die

BZÄK bestellt werden: http://www.bzaek.de/ueber-uns/daten-und-zahlen/statistisch

es-jahrbuch-bestellung.html



Pressekontakt:



Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:

mailto:presse@bzaek.de

Rezensionsexemplare über mailto:presse@bzaek.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30852/4767815

OTS: Bundeszahnärztekammer





