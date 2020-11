Airbiquity tritt dem AUTOSAR-Konsortium der Automobilindustrie als Entwicklungspartner bei

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity wird die Konformität der OTAmatic-Produktemit den AUTOSAR-Spezifikationen sicherstellen und einen Beitrag zu denAUTOSAR-Softwareanforderungen und zur Plattformentwicklung leistenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=3956482869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D4289775556%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252F%26a%3DAirbiquity&a=Airbiquity ®, einweltweit führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug,gab heute seinen Beitritt zur https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=116664234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D2098726898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.autosar.org%252F%26a%3DAUTOSAR&a=AUTOSAR , einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft von Automobilherstellern,Zulieferern und anderen Unternehmen, als https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=2245919872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D4256952229%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.autosar.org%252Fabout%252Fcurrent-partners%252Fdevelopment-partners%252F%26a%3Ddevelopment%2Bpartner&a=Entwicklungspartner bekannt. Mit mehr als 280 Partnern auf der ganzen Weltzielt AUTOSAR darauf ab, die Software-Architektur von elektronischenSteuergeräten (ECUs) in Fahrzeugen zu standardisieren, um die Gesamteffizienzder Software-Entwicklung und -Integration von Fahrzeugsystemen zu verbessern.Airbiquity wird die Kompatibilität seines OTAmatic® Over-the-Air (OTA)-Software-und Datenmanagement-Angebots mit AUTOSAR-basierten Geräten und Systemenverbessern. Als AUTOSAR-Entwicklungspartner wird Airbiquity auch Mitglied derArbeitsgruppe Update- und Konfigurationsmanagement sein und zu zukünftigenStandard-Releases beitragen, einschließlich der Software-Entwicklung für denAdaptive Platform Demonstrator."AUTOSAR ist eine wichtige Initiative in der Automobilindustrie, die sowohl denAutomobilherstellern als auch den Zulieferern zugute kommt", erklärte JohnTuttle, Vice President of Engineering bei Airbiquity. "Daher hat die nahtloseZusammenarbeit von OTAmatic mit AUTOSAR für unser Unternehmen höchste Priorität.Wir freuen uns auch darauf, unser Fachwissen und unsere Bemühungen in die Gruppeeinzubringen und mit anderen Mitgliedsunternehmen zusammenzuarbeiten, um dieStandardisierung von ECU-Software-Architekturen für zukünftige Serienfahrzeugezu beschleunigen und zu verfeinern."Mehr über Airbiquity erfahren Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=1353545016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D3251730246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252F%26