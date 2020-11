Berlin (ots) - Unternehmen, die beim Dateneinsatz führend sind, erzielen 22

Prozent mehr Gewinn und pro Mitarbeiter 70 Prozent mehr Umsatz als ihre

Wettbewerber. Trotzdem tragen datengestützte Entscheidungen erst in 38 Prozent

der Organisationen zum Geschäftserfolg bei. Zudem vertraut nur jede fünfte

Führungskraft den eigenen Daten. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Studie

"The data-powered Enterprise: Why Organizations must strengthen their Data

Mastery"

(https://www.capgemini.com/de-de/news/studie-datengetriebene-unternehmen/) von

Capgemini, für die weltweit jeweils 500 Führungskräfte aus den Fachbereichen und

dem IT-Bereich von Unternehmen befragt wurden, die einen Jahresumsatz von mehr

als einer Milliarde US-Dollar erwirtschaften.



Unternehmen müssen den Einsatz von Daten beherrschen, um Wettbewerbsvorteile zu

erzielen. Laut Studie gelten diejenigen Unternehmen als datengetrieben, die ihre

Daten selbständig erstellen, verarbeiten und dazu einsetzen können, um ihren

Geschäftszweck zu erfüllen, Innovationen voranzutreiben und ihre

Unternehmensziele zu erreichen. Allerdings verfügt aktuell nur jedes sechste

Unternehmen (16 Prozent) über die erforderlichen Werkzeuge und Technologien

sowie die entsprechende Datenkultur und -vision, um als datengetriebenes

Unternehmen bezeichnet zu werden.







(50 Prozent) von ihnen Daten bei der Entscheidungsfindung in den Mittelpunkt. Am

häufigsten setzen Unternehmen aus den USA (77 Prozent) sowie Deutschland und

Großbritannien (jeweils 69 Prozent) auf datengetriebene Entscheidungsprozesse.

Im Branchenvergleich sind Banken (65 Prozent) und Versicherungen (55 Prozent)

die Industrien, in denen Entscheidungen am häufigsten datenbasiert getroffen

werden. Jedes zweite Unternehmen weltweit (51 Prozent) nutzt dabei historische

Daten deskriptiv und diagnostisch - und somit ausschließlich reaktiv. Für

vorausschauende und präskriptive Ansätze werden Daten in 23 Prozent,

beziehungsweise 18 Prozent der Unternehmen eingesetzt. 8 Prozent verfügen über

autonome und selbstoptimierende Nutzungsszenarios.



Datengetriebene Unternehmen haben merkliche wirtschaftliche Vorteile



Datengetriebene Unternehmen schneiden bei Kennzahlen zu Kundenbindung,

Betriebseffizienz und Kosteneinsparungen um 30 bis zu 90 Prozent besser als der

Wettbewerb ab. Zudem erzielen sie durch neue Produkte und Dienstleistungen eine

19-prozentige und damit um 7 Prozentpunkte höhere Umsatzsteigerung als andere

Unternehmen.



Das Vertrauen in Daten ist der Schlüssel zur Wertschöpfung in Unternehmen



Vier von fünf Unternehmen (83 Prozent), in denen die Daten als vertrauenswürdig



