Die Euroboden GmbH, seit 1999 erfolgreicher Immobilienentwickler in deutschen Metropolen, hat das Orderbuch für die Neue Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289EM6) mit einem Volumen von bis zu EUR 75 Mio. und einem Zinskupon von 5,5 % p.a. (halbjährliche Zinszahlung) planmäßig am 13. November geschlossen. Nach Abschluss der börslichen Zeichnungsphase wurden in diesen herausfordernden Kapitalmarktzeiten mehr als EUR 25 Mio. platziert.

Frankfurt am Main - Erneut beriet die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft rechtlich bei der Begebung einer Unternehmensanleihe aus dem Immobiliensektor. Bereits zum dritten Mal hat Luther nunmehr den Projektentwickler und Bauträger Euroboden bei der Strukturierung der Anleihebedingungen, der Erstellung des Wertpapierprospekts sowie als Transaktionsanwalt rechtlich beraten.

Künftig wird die Schuldverschreibung im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment Quotation Board für Anleihen gehandelt. Euroboden will die Einnahmen unter anderem zum Ausbau der Projektpipeline, zur Rückzahlung der Anleihe (2017/2022) und zur Rückführung von Darlehen im Rahmen des working capital Managements verwenden.

Eine Besonderheit der von Euroboden emittierten Unternehmensanleihe besteht darin, dass Anleihegläubiger einen um 0,5 Prozentpunkte höheren Zinskupon erhalten, falls das Unternehmen gegen freiwillige Transparenzkriterien verstößt. Diese Regelungen waren erstmalig für die Vorgängeranleihe (2017/2022) der Euroboden von Luther strukturiert worden und waren seinerzeit einmalig im deutschen KMU-Bondmarkt.

Vor allem für Immobilienfirmen ist dieses Modell interessant, da seinerzeit die Etablierung des neuen, strengeren KMU-Marktsegments Scale der Deutsche Börse AG vor allem den Immobiliensektor in Bedrängnis gebracht hatte. Die Immobilienunternehmen sind qua Geschäftsmodell meist verschuldet und erfüllen damit oft nicht die verschärften Zulassungskriterien, die Scale an Bondemittenten stellt. Platzieren sie ihre Anleihen dann im Freiverkehr, müssen sie die Investoren mit anderen Mitteln davon überzeugen, dass auch sie die für Scale üblichen Transparenzkritieren erfüllen werden. Für Investoren ist dieses Modell zudem attraktiver, da sie anders als bei Scale bei einem Verstoß in diesem Fall einen höheren Zinskupon erhalten.

Für die Euroboden GmbH:

Luther, Capital Markets & Banking: Ingo Wegerich (Partner, Federführung), Elena Recklin (Associate)



Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die von JUVE als "Kanzlei des Jahres 2019" ausgezeichnete Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 420 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten sowie mit zehn Auslandsbüros in wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen maßgebenden Jurisdiktionen weltweit. In Kontinentaleuropa ist Luther Teil einer Gruppe von unabhängigen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien, die seit vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden Mandaten zusammenarbeiten.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerischen Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.luther-lawfirm.com

Ende der PressemitteilungEmittent/Herausgeber: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbHSchlagwort(e): Finanzen

19.11.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



1149400 19.11.2020