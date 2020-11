Frankfurt/Main (ots) - COVID-19 hat das Nutzungsverhalten der europäischen

Bankkunden nachhaltig verändert. 42 % der befragten Europäer gaben an, seitdem

Finanztransaktionen häufiger online oder via App abzuwickeln, in Deutschland

sind es 28 %. Das zeigt die Mastercard-Studie "Evolution of Banking", die die

aktuellen Trends im digitalen Bankwesen in zwölf europäischen Ländern

untersuchte.*



Loyalität gegenüber Hausbanken sinkt weiter







Europa können sich inzwischen 62 % der Befragten einen Wechsel zu einer

Digitalbank vorstellen (2019: 54 %). In Deutschland stieg der Wert im Vergleich

zum Vorjahr sogar um elf Prozentpunkte: Jeder zweite Deutsche (51 %) zieht einen

Wechsel in Erwägung, jeder zehnte Deutsche ist bereits Kunde einer Digitalbank

(Europa: 6 %).



Ansprüche der Bankkunden verändern sich



Mehr als drei Viertel der Deutschen (78 %) erwarten in Zukunft eine noch

stärkere Nachfrage nach mobilen Banking-Lösungen. Durch die zunehmende Anwendung

ändern sich auch die Ansprüche der Bankkunden an die digitalen Angebote: Die

Deutschen sehen Zeitersparnis (61 %) und einfache Handhabung (56 %) wie auch im

Vorjahr als die größten Vorteile an, diese Faktoren verlieren jedoch an

Zuspruch. Dafür legt jeder dritte Befragte (32 %) inzwischen mehr Wert auf die

Lifestyle-Eigenschaften eines digitalen Bankangebots (+ 12 Prozentpunkte ggü.

2019) und eine hohe Verfügbarkeit (38 %, + 12 Prozentpunkte ggü. 2019).

Wichtigstes Kriterium für die Nutzung eines digitalen Bankangebots bleibt für

die Deutschen mit 46 % die Sicherheit. Dieser Wert sank allerdings um 15

Prozentpunkte, im Vorjahr waren es noch 61 %.



Peter Bakenecker, Division President für Deutschland und die Schweiz bei



sich auch die Ansprüche der Verbraucher. Digitale Bankangebote müssen intuitiv

und einfach zu bedienen sein und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards

erfüllen. Wir arbeiten mit zahlreichen Partnern zusammen - von traditionellen

Banken, über reine Digitalbanken bis hin zu Fintechs - um mit ihnen gemeinsam

innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die zum digitalen Alltag der Kunden

passen und gleichzeitig deren Zahlungen schützt."



Traditionelle Finanzinstitute punkten bei Vertrauenswerten, Apps legen zu



Wenn auch die Loyalität der Deutschen gegenüber ihrer Hausbank nachlässt, glaubt

die Mehrheit von ihnen (83 %) daran, dass es auch in zehn Jahren noch Seite 2 ► Seite 1 von 3



