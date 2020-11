Maas will neue EU-Sanktionen gegen Lukaschenkos Helfer

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas befürwortet ein neues EU-Sanktionspaket gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Strafmaßnahmen gegen die "Machtclique rund um Lukaschenko" seien ein geeignetes Mittel, um den Druck zu erhöhen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag zu per Videokonferenz geführten Beratungen mit EU-Amtskollegen. Bislang zeigten die Autoritäten in Belarus keine Bereitschaft zu dem notwendigen Dialog mit der Opposition.

In der Ex-Sowjetrepublik gibt es seit der Präsidentenwahl am 9. August Proteste und Streiks gegen den autoritären Staatschef, der bereits seit 26 Jahren an der Macht ist. Auslöser sind Vorwürfe der Fälschung der Wahl, nach der sich Lukaschenko mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger hatte erklären lassen. Sicherheitskräfte gehen gegen Demonstranten oft gewaltsam vor. Inzwischen gab es bei den Protesten mehrere Tote, Hunderte Verletzte und Tausende Festnahmen.

In bislang zwei Sanktionsrunden hat die EU in den vergangenen Wochen bereits 55 Personen aus Belarus mit Einreiseverboten belegt und das Einfrieren von Vermögenswerten ermöglicht - unter den Betroffenen ist auch Lukaschenko selbst. In der dritten Runde sollen nach Angaben von EU-Diplomaten nun auch Unternehmen ins Visier von Strafmaßnahmen genommen werden. Sie dürften dann keine Geschäfte mehr in der EU machen und ihre dort vorhandenen Vermögen würden eingefroren./aha/DP/fba