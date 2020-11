Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - 32 Prozent der Unternehmen in Deutschland sehen sich bei derDigitalisierung im Rückstand. Als Vorreiter stufen sich dagegen 16 Prozent ein.Vor allem die Entscheider von Finanzdienstleistern sehen Aufholbedarf deseigenen Unternehmens im internationalen Digitalisierungswettbewerb. In derverarbeitenden Industrie fällt die Bilanz dagegen positiver aus. Das ergibt dieStudie Potenzialanalyse Reality Check Digitalisierung (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/potenzialanalyse-reality-check-digitalisierung) von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut.Den Rückstand beim Thema Digitalisierung machen die befragten Manager anunterschiedlichen Stellen fest. In 35 Prozent der Unternehmen fehlt immer nocheine Strategie, um Geschäft, Prozesse und Organisation zu digitalisieren.Vielfach reiht sich Projekt an Projekt, ohne dass die Vorhabenineinandergreifen. Jeder zweite Entscheider sieht deshalb die Projektvielfaltals einen entscheidenden Grund für den Rückstand im eigenen Unternehmen. "DieAnalyse der Ergebnisse zeigt, dass Unternehmen vor allem Schwierigkeiten haben,einen roten Faden für ihre Digitalisierungsmaßnahmen zu entwickeln, oder diesennicht konsequent durchhalten. Die Folge ist dann häufig, dass sich Unternehmenverzetteln, sich der Umbau verzögert oder gewünschte Ergebnisse wie mehrEffizienz ausbleiben", sagt Frédéric Munch, Mitglied der Geschäftsleitung vonSopra Steria und Leiter der Managementberatungssparte Sopra Steria Next.Infografik herunterladen (https://www.soprasteria.de/docs/librariesprovider2/sopra-steria-de/infografiken/infografik-reality-check-digitalisierung.pdf?sfvrsn=d95c01dc_6)Viele Unternehmen sind zudem nach der Einführung von Standardsoftware - 61Prozent der Unternehmen haben ihre alten IT-Systeme bislang flächendeckendmodernisiert - nicht viel weitergekommen mit dem digitalen Umbruch. Jedes fünfteUnternehmen hat das Kapitel Standardisierung und Automatisierung von Abläufenfür sich abgeschlossen. Jedes zweite befindet sich derzeit tief in derUmsetzung. Ähnlich weit sind die Unternehmen bei der unternehmensübergreifendenEinführung agiler Arbeits- und Führungsmethoden und der Verlagerung derIT-Infrastruktur in Cloud-Computing-Umgebungen.Die Mehrheit der Unternehmen ist aufgrund der vielen Baustellen noch weit davonentfernt, ihre Geschäftsmodelle komplett zu überdenken und digitales Geschäftals ihr Kerngeschäft zu betrachten. Zwölf Prozent der befragten Entscheiderwürden hinter diesen Transformationsschritt einen Haken setzen. Für jedenvierten ist die Entwicklung digitaler Erlösquellen derzeit überhaupt kein Thema.Andere Veränderungsschritte haben deutlich Vorrang. Eine große Zahl der