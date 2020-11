Sparer aufgepasst – 2,5 Prozent Vermögensverlust pro Jahr

Die Wahl in den USA ist entschieden und viele Europäer freuen sich. Doch für Sparer ist auch unter Joe Biden nichts zu holen. Im Gegenteil – die richtig dürren Jahre kommen erst noch. Denn der risikolose Zins ist Geschichte. Daran wird sich nichts ändern. Wie man sein Portfolio in den kommenden Jahren geschickt aufstellt, erläutern wir täglich in unserem Börsendienst.

Alle jene, die der Berichterstattung über Corona überdrüssig waren, konnten zuletzt durchatmen. Der US-Präsidentschaftswahlkampf überlagerte alles. Joe Biden wird wohl im Januar seine Amtseinführung bekommen. In Corona-Zeiten dürfte die jubelnde Menge vor dem Kapitol zwar geringer ausfallen als vier Jahre zuvor bei Donald Trump, doch Biden ist am Aktienmarkt nicht unbeliebt. „Joe Biden als Präsident wäre eine große Chance für Europa und auch seine Aktienmärkte. Denn Biden wird Trumps China-Kurs zwar weitestgehend beibehalten, aber dürfte mit Europa den Schulterschluss suchen gegen die chinesischen Expansionsbestrebungen, anstatt auch gegen Europa einen Handelskrieg zu führen“, führt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei der Fondsgesellschaft Acatis, aus.