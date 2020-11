KEPLER CHEUVREUX belässt Wacker Neuson auf 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Neuson angesichts des Abschieds von Vorstands- und Finanzchef auf "Reduce" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer Führungskrise beim Baumaschinenhersteller. Seit dem Börsengang 2007 habe Wacker Neuson eigentlich für Kontinuität gestanden./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Wacker Neuson Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de