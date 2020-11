Lufthansa Industry Solutions ist neuer Partner von Google Cloud

Dieser Erfahrungsschatz verbindet Google Cloud und Lufthansa Industry Solutions.Seit Anfang 2020 werden die langjährigen AI- und Data-Analytics-Kompetenzen beiLHIND in einer neuen Business Unit gebündelt. Dabei unterstützt LHIND ihreKunden in allen Bereichen der Wertschöpfungskette, von der Strategie bis hin zumBetrieb. Das Team umfasst 100 Data Scientists, Engineers und Analysts. Siearbeiten in interdisziplinären Teams zusammen mit Branchen-, Technologie- undCloud-Experten der LHIND an maßgeschneiderten IT-Lösungen für ihre Kunden.Lufthansa Industry Solutions verfügt über fundierte, langjährige Erfahrungen mitcloudbasierten Lösungen aus unterschiedlichen Kundensituationen. DasLeistungsspektrum umfasst dabei sowohl Beratungs- als auch Implementierungs- undBetriebsleistungen."Die Partnerschaft mit Google Cloud ist ein wesentlicher Baustein unsererStrategie, mit Cloud Services einen großen Mehrwert für unsere Kunden zuerzielen", sagt Bernd Appel, Geschäftsführer von Lufthansa Industry Solutions."Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, mit Hilfe der Cloud dieDigitalisierung ihrer Geschäftsprozesse weiter voranzutreiben.""Wir freuen uns sehr, Lufthansa Industry Solutions als neuen Partner in unseremÖkosystem begrüßen zu dürfen. Insbesondere unsere gemeinsamen Fertigungskundenwerden in hohem Maße von ihrem umfassenden Verständnis von Cloud-Lösungen undihrer Expertise in den Bereichen KI und ML profitieren - die auch für unsSchlüsselbereiche sind", fügt Bernd Stopper, Leiter des DACH Partnervertriebsbei Google Cloud hinzu.Lufthansa Industry Solutions verfügt über ein Dutzend IT-Experten mitGoogle-Cloud-Zertifikat und kann auf zahlreiche Projekte im Bereich CloudOperations, Data Management, Data Analytics, Künstliche Intelligenz undMaschinelles Lernen zurückblicken. LHIND strebt als nächstes Ziel dieGoogle-Cloud-Spezialisierung "Maschinelles Lernen" an.Pressekontakt:Ute MiszewskiTel.: +49 151 58920715E-Mail: mailto:ute.miszewski@lhind.dlh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128057/4767978OTS: Lufthansa Industry Solutions