SIFI schließt Aufnahme der Phase-III-Studie mit Polihexanid 0,08 % für die Behandlung von Akanthamöbenkeratitis ab

Die abgeschlossene Aufnahme in die Studie ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung des enormen ungedeckten Bedarfs an der Behandlung von AK-Infektionen. Sie ebnet auch den Weg für die Standardisierung der Behandlung einer Krankheit, die potenziell zu Blindheit und Augenverlust führt.

Dies ist eine multizentrische randomisierte, doppelt maskierte und aktiv kontrollierte Phase-III-Studie, die den Zweck verfolgt, die Wirksamkeit, Sicherheit und lokale Verträglichkeit von Polihexanid 0,08 % im Vergleich zu einer Kombination aus Polihexanid 0,02 % und Propamidin 0,1 % – einer häufig verwendeten empirischen und nicht behördlich zugelassenen Behandlung – zu bewerten. Es ist die erste Phase-III-Studie für ein Prüfpräparat, die für AK durchgeführt wird.

„Der Abschluss der Aufnahme von Patienten in diese Phase-III-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Wirkstoffkandidaten für die Akanthamöbenkeratitis dar und ist das Ergebnis der langjährigen Bemühungen von SIFI, die Belastung durch diese Infektionskrankheit zu reduzieren und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern", kommentiert Fabrizio Chines, Präsident und CEO von SIFI, und fährt fort: „Wir gehen davon aus, dass wir die Topline-Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 berichten werden, und wir möchten allen Patienten, Prüfärzten und Koordinatoren an den Klinikstandorten danken, die an dieser Studie beteiligt sind."

AK ist eine verheerende akute Augeninfektion, die mit unerträglichen Schmerzen und extremer Lichtempfindlichkeit einhergeht. AK ist eine extrem seltene Erkrankung mit einer Inzidenzrate von ein bis vier pro Million Menschen pro Jahr. Die Inzidenz ist in den letzten Jahren rapide gestiegen. Es gibt einen erheblichen ungedeckten klinischen Bedarf an einer angemessenen Behandlung für diese schwere Hornhautinfektion. Kein einzelner Wirkstoff hat sich als wirksam sowohl gegen die Zysten als auch gegen die Trophozoiten von Akanthamöben erwiesen. Und zurzeit ist in keinem Land eine Behandlung für AK behördlich zugelassen. Gegenwärtig werden in verschiedenen Ländern verschiedene empirische Behandlungsparadigmen verwendet. Diese Inkonsistenz der Ansätze könnte bei vielen Patienten zu langfristig schlechten Ergebnissen führen.