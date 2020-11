--------------------------------------------------------------

Bremen (ots) - Ein vom Landgericht Stuttgart in Auftrag gegebenes Gutachten hat

die Vorwürfe vieler tausend enttäuschter Mercedes-Kunden bestätigt: Die

Fahrzeuge halten lediglich auf dem Prüfstand die vorgegebenen Grenzwerte für

Stickoxid ein, während sie auf der Straße ein Vielfaches des Erlaubten

ausstoßen.





"Die Politik hat sich zum Ziel gesetzt, Risikogruppen vor dem Corona-Virus zuschützen. Auch durch eine zu hohe Stickoxidbelastung in deutschen Städten sinddiese Gruppen gefährdet. Hier scheint der Schutz durch ein strenges Vorgehengegen die Automobilindustrie jedoch keinerlei Priorität zu haben", bringt esLars Murken-Flato von HAHN Rechtsanwälte auf den Punkt, die den Kläger in diesemVerfahren vor dem Landgericht Stuttgart vertreten.Anfang 2020 hatte das LG Stuttgart ein Sachverständigengutachten in Auftraggegeben, um klären zu lassen, ob der Stickoxidausstoß einerstreitgegenständlichen E-Klasse über dem gesetzlich zugelassen Grenzwert fürEuro 5 Diesel von 180 mg/km liegt. Im September 2020 fanden dazu mehrereTestfahrten im Realbetrieb statt, die durch einen Sachverständigen überwacht undausgewertet wurden.Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Bei allen vier Fahrten stieß dasFahrzeug weit mehr als die erlaubten 180 mg/km Stickoxid aus, nämlich zwischen452 und 681 mg/km."Die Auswertung der Videodateien ergab, dass gerade im dritten Durchlauf langeZeit auf der Landstraße hinter einem Lkw hergefahren werden musste. Hierausergibt sich eine besonders günstige Situation in Bezug auf denSchadstoffausstoß", heißt es im Gutachten. Trotz dieser guten Voraussetzungenwurde der Grenzwert auch bei dieser Fahrt um das 2,5-fache überschritten.Auch die Wetterbedingungen bei allen vier Testfahrten fielen zu Daimlers Gunstenaus, wie der Gutachter bestätigt: "Jedoch zeigen die Messungen eindeutig, dassobwohl nahezu optimale Wetterbedingungen vorlagen, der Wert von 180 mg/km um einVielfaches überschritten wurde".Der Vorwurf der Klägerpartei wurde somit durch das Gutachten bestätigt:Das Fahrzeug hält den Grenzwert von 180 mg/km Stickoxid nur auf dem Prüfstandein, nicht jedoch im realen Fahrbetrieb.Die Klagepartei sieht ursächlich hierfür eine oder mehrere unzulässigeAbschalteinrichtungen, die sich im Fahrzeug, einem Mercedes-Benz E 350 CDI,befinden.Die Daimler AG hatte sowohl bestritten, dass sich unzulässigeAbschalteinrichtungen im Fahrzeug befinden, als auch, dass das Fahrzeug denGrenzwert auf der Straße nicht einhalten würde. Das Gutachten erhöht nun denDruck auf die Daimler AG und lässt weitere verbraucherfreundliche Urteile imMercedes Abgasskandal in naher Zukunft erwarten."Das Gesetz schreibt vor, dass ein Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungendie Schadstoffgrenzwerte einhalten muss. Dass der Mercedes selbst unterIdealbedingungen dazu nicht in der Lage ist, sondern im Gegenteil, bei nahezuoptimalen Bedingungen bis zu 378% des Grenzwertes erreicht, zeigt wie dieAutomobilindustrie Gesetze missachtet hat, die dem Gesundheitsschutz derBevölkerung dienen. Die angeboten Software-Updates sind reine Augenwischerei undlösen das Problem nicht. Nur Hardware-Nachrüstungen können die durch dieseFahrzeuge verursachte Stickoxidbelastung effektiv senken. Wenn die Politik diesvor dem Hintergrund der dadurch entstehenden Kosten gegenüber der Industrienicht durchsetzt, dann opfert sie damit auf dem Altar des "StandortsDeutschland" nicht nur den Rechtsstaat, sondern auch das Leben von Menschen",sieht Murken-Flato die Politik in der Verantwortung.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: mailto:murken@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61631/4768000OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB