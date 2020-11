Stuttgart (ots) -



- Ohne lange Lieferzeiten und zähe Suche: Ein eigenes Wunschauto in nur wenigen

Tagen

- Volle Kostenkontrolle: Alles in einem Preis - außer Tanken

- Einzigartig und fair: Wer weniger fährt, zahlt auch weniger

- Entspannter leben und fahren: Keine langfristige Verpflichtung



Das Netflix für die Straße - so wird Auto-Abo gerne bezeichnet. Doch genau wie

bei Streaming-Diensten lohnt es sich auch beim Auto-Abo-Angebot genau

hinzuschauen. Denn Abos machen das Leben leichter, die Monatsraten sind fix und

man kann jederzeit kündigen. Doch es gibt erhebliche Unterschiede. Für wen ist

ein Auto-Abo eigentlich interessant und wie grenzen sich die Anbieter

voneinander ab?





"Kurzfristig verfügbare und maximal flexible Mobilität ist aktuell gefragterdenn je und diese gibt es bei ViveLaCar mit nur wenigen Klicks", so Mathias R.Albert, CEO und Gründer von ViveLaCar. Das Angebot nutzen immer mehr Abonnentenund die inzwischen 50 Mitarbeitenden haben alle Hände voll zu tun. Die Gründe,warum man sich für ein Auto-Abo entscheidet, sind so vielfältig wie das Angebot."Es gibt sicher viele Abonnenten, die aktuell nicht mit den Öffis fahrenmöchten, andere brauchen vorübergehend ein Auto für ein Projekt oder es gibtNachwuchs in der Familie und wieder andere wechseln den Job oder die Stadt undwollen erst einmal schauen wie es läuft, bevor sie sich wieder ein Auto kaufenoder längerfristig leasen", weiß der Gründer. "Aber auch Schwierigkeiten bei derFinanzierung eines neuen Fahrzeugs oder aber das hohe Reparaturrisiko beim Kaufvon einem älteren Gebrauchtwagen lassen viele Menschen sich heute für einAuto-Abo entscheiden", so Albert weiter.Nicht überall, wo Auto-Abo draufsteht, ist auch Auto Abo-drinBei der Definition von Auto-Abo setzt man in Stuttgart die Messlatte hoch an:"Ein echtes Auto-Abo erfüllt vier Voraussetzungen: Es gibt eine große Auswahlsofort verfügbarer Fahrzeuge für jeden Geschmack und Geldbeutel. Die Abonnentenmüssen die Laufzeit nicht beim Abo-Beginn festlegen. Die gebuchteKilometerleistung kann angepasst werden und es gibt keine versteckten Kosten",erklärt Co-Gründerin Florine von Caprivi. Diese Voraussetzungen erfülltausschließlich ViveLaCar. "Aktuell bieten wir über 300 verschiedene Modelle von22 Marken an - und das Fahrzeug kann direkt beim regionalen Autohaus abgeholtoder auf Wunsch auch bis vor die Haustüre geliefert werden."Binnen weniger Minuten hat man sein Wunschauto gefunden und online gebucht. Diesgeschieht genauso papierlos wie das Abholen beim Händler oder die Lieferung. FürAbo-Anfrage und Buchung reichen ein in Deutschland gültiger Führerschein sowieeine feste Wohnadresse in Deutschland. Bezahlt wird mit einer übersichtlichen