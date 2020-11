Wo zahlen Verbraucher ab Januar CO2-Preis? Wie können sie sparen? / Heizen mit Erdgas, Heizöl und Fernwärme kostet 2021 bis zu 140 Euro mehr, 2025 bis zu 315 Euro / Erneuerbare, Wärmepumpe günstiger (FOTO)

Auch das Heizen mit Wärmepumpen dürfte deutlich günstiger werden. Der Grund ist,dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis die EEG-Umlage senken und Strom billigermachen sollen. Verbraucher mit Wärmepumpen zahlen 2021 in einemdurchschnittlichen Einfamilienhaus schätzungsweise 240 Euro weniger für ihrengesamten Stromverbrauch als dieses Jahr. Im Jahr 2025 sind es voraussichtlich275 Euro weniger.Obwohl der Stromverbrauch mit Wärmepumpe steigt, kommen Verbraucher ab 2021damit preislich günstiger weg. Für einen durchschnittlichen Haushalt imMehrfamilienhaus sinken die Stromkosten 2021 voraussichtlich um 70 Euro. Dagegenkostet Heizen mit Heizöl 85 Euro mehr. Fossil heizen wird also teurer - und wernoch keine Wärmepumpe hat, könnte trotz Mehrkosten für den Stromverbrauch voneinem Umstieg profitieren.Rechtzeitig Kosten vermeiden, CO2-Ausstoß senkenDazu sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online: "Wer auf erneuerbareEnergieträger umsteigt, kann den CO2-Preis sparen und helfen, den CO2-Ausstoßeffektiv zu senken. Wir von co2online helfen Verbrauchern dabei und gebenAntworten auf individuelle Fragen. Jetzt ist die richtige Zeit, den Umstiegvorzubereiten."Wie kann ich als Verbraucher meinen Verbrauch senken?Um ihre Energiekosten und damit den CO2-Ausstoß so gering wie möglich zu halten,rät co2online Verbrauchern zu mehreren Möglichkeiten:1. Das grundsätzliche Sparpotenzial ermitteln, etwa mit kostenlosenOnline-Vergleichen auf http://www.heizspiegel.de und http://www.stromspiegel.de2. Besonders für Eigentümer: Prüfen, wie sich die bestehende Heizung optimierenlässt oder ob sie besser ausgetauscht werden sollte. Fürs Optimieren gibt es biszu 30 Prozent Zuschuss vom Staat, für den Austausch einer Ölheizung bis zu 45Prozent. Auch regionale Zuschüsse prüfen, etwa für den Heizungstausch in Berlin.3. Warmwasser sparen und effektiv lüften, etwa mit programmierbarenThermostaten; Beispiele dafür gibt es auf http://www.heizspiegel.de/tipps .Hinweis für die Redaktionen:Die beigefügte Infografik kann mit Quellenangabe (" http://www.heizspiegel.de ")honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattung verwendet werden. Weiteresdruckfähiges Bildmaterial gibt es auf http://www.heizspiegel.de/presse .Über co2onlineDie gemeinnützige co2online GmbH setzt sich dafür ein, den klimaschädlichenCO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexpertenprivaten Haushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren.Jährlich erstellt sie den Heizspiegel für Deutschland (http://www.heizspiegel.de ) unter anderem mit dem Deutschen Mieterbund e. V.Pressekontakt:Jens Hakenesco2online gemeinnützigeGmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: mailto:jens.hakenes@co2online.dehttp://www.twitter.com/co2onlinehttp://www.facebook.com/co2onlinehttp://www.instagram.com/co2onlineWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58889/4768006OTS: co2online gGmbH