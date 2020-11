Bielefeld / Tokio (ots) - IDC MarketScape-Report bewertet 16 Anbieter anhand von20 Elementen, die ein breites Spektrum an Kriterien umfassenNTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/) , ein führender IT-Dienstleister,gab heute bekannt, dass er im IDC MarketScape Asia/Pacific SAP ImplementationServices Vendor Assessment, 2020 (doc # AP46211320, September 2020) (https://www.nttdata.com/global/en/-/media/nttdataglobal/1_files/media/press-release/2020/me_pr_nov_13_01.pdf) als Leader positioniert wurde.Mit dem IDC MarketScape: Asia/Pacific SAP Implementation Services VendorAssessment werden zwei Faktoren bewertet: die Qualität der aktuellenSAP-Implementierungsleistungen und wie gut ein Anbieter aufgestellt ist, um dieEinführung von SAP-Lösungen in der Asien-Pazifik-Region im Rahmen seinerWachstumsstrategie voranzutreiben.

Der Report beinhaltet Anbieterbewertungen anhand von 20 Elementen, die eineReihe von Kriterien umfassen. Die Basis bilden Informationen aus derBeantwortung des Request for Information (RFI) von IDC, Anbieter-Briefings undSharing Sessions, Kundenreferenzen und interne Recherchen von IDC. Mit dem IDCMarketScape wurden 16 Anbieter evaluiert und anhand von IDC-Analyse undKäuferwahrnehmung als "Leader" oder "Major Player" auf dem Markt positioniert.Als Stärken von NTT DATA nannte der Report die "starken Kompetenzen im BereichS/4HANA Transformation" und die "lokalisierte GTM-Strategie", die darauf beruhe,"mit branchengeführten Lösungen zu überzeugen, die von den strategischen SäulenCloud, digitale Operationen und Automatisierung gestützt werden." "Kunden, dievon IDC befragt wurden, lobten an NTT DATA das hohe Maß an Agilität, dasProjektmanagement und den Fokus auf Kostenreduzierung", so der Report. "ImAllgemeinen konnte NTT DATA bei grundlegenden Kompetenzen, geografischemWachstum und Leistungsspektrum punkten."NTT DATA ist ein globaler SAP Platinum Partner, der Lösungen und Servicesbereitstellt, mit denen Kunden sich als digitale Unternehmen positionierenkönnen. Das globale Team von NTT DATA verfügt über 16.000 globale SAP-Berater,mehr als 30 Jahre Erfahrung in der SAP-Bereitstellung und ein wachsendes Angebotan proprietären SAP-Lifecycle-basierten Tools."Unser Ziel ist es, unsere Kunden auf dem Weg zu einer echten digitalenTransformation auf Basis ihrer SAP-Investitionen besser denn je zuunterstützen", betont Yutaka Sasaki, Executive Vice President der NTT DATACorporation. "Die Positionierung als Leader im IDC MarketScape Asia/Pacific SAP