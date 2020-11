BERNSTEIN RESEARCH belässt FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Wegen der steigenden Corona-Infektionen könnte es in den Krankenhäusern wieder zu Verschiebungen von anderen Behandlungen kommen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies könnte den Medizintechniksektor im vierten und im ersten Quartal des kommenden Jahrs belasten, allerdings wohl bei weitem nicht mehr so deutlich wie im zweiten Quartal./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 02:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fresenius Medical Care Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de