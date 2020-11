Sachwert-Ticker: TSO-Immobilienbeteiligung setzt Platzierung fort, Habona-AIF von Scope mit a+ geratet

TSO: Vermögensanlage Active Property III wieder verfügbar

Nach Aktualisierung der Emissionsunterlagen kann der TSO Active Property III ab sofort wieder gezeichnet werden. Außerdem: RWB-Fonds schüttet aus, Primus Valor kauft ein, Habona-AIF erhält gutes Rating von Scope.

Die initiale Platzierungshase der US-Immobilienbeteiligung TSO Active Property III endete im Oktober. Hintergrund: Der Gesetzgeber sieht für Vermögensanlagen zunächst eine befristete Zeichnungsphase vor, nach deren Ablauf die Prospektunterlagen von der jeweiligen Gesellschaft aktualisiert und von der BaFin gebilligt werden muss. Am 3. November wurde nun der Fortführungsprospekt gebilligt und Anleger können sich ab sofort bis Anfang November 2021 an dem Angebot beteiligen. MIttlwerweile wurden nach Angaben von TSO über 70 Millionen US-Dollar Eigenkapital eingesammelt, im Schnitt investierten Anleger rund 51.000 US-Dollar in die Beteiligung. Wer ebenfalls an der Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien im Südosten der USA teilhaben möchte: Das Angebot wurde mit rund elf Jahren Laufzeit und prognostiziert 188 Prozent Gesamtausschüttungen konzipiert. Die Mindestanlagesumme liegt bei 15.000 US-Dollar.