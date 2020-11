Die Überschrift zur Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals hätte auch „Quartalszahlen als Weckruf“ lauten können, denn mit Veröffentlichung der Zahlen für das September-Quartal Anfang Novemb

Die Überschrift zur Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals hätte auch „Quartalszahlen als Weckruf“ lauten können, denn mit Veröffentlichung der Zahlen für das September-Quartal Anfang November schaltete die Aktie einen Gang höher. Auf die Zahlen selbst gehen wir detailliert in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein, möchten uns an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte konzentrieren, die für sich genommen bereits überaus spannend sind.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu dem Wert vom 27.10. hieß es unter anderem „[…]Das Handelsgeschehen der letzten Handelstage war unverändert vom Unvermögen der Aktie geprägt, für Entlastung auf der Oberseite zu sorgen. Hierzu müssten Vorstöße lanciert werden, die den Wert über die 100 US-Dollar führen würden, noch besser über die 110 US-Dollar. Wie bedeutend der Widerstand von 100 US-Dollar gegenwärtig für die Aktie ist, zeigte sich zuletzt, als ein weiterer Versuch, die Hürde zu meistern, mehr oder weniger kläglich scheiterte. Nach dem vergeblichen Versuch orientierte sich GW Pharmaceuticals nun erneut in Richtung 92 / 90 US-Dollar. Damit steht die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung unter Druck. Ein Bruch könnte eine Falltür in Richtung 80 US-Dollar öffnen. Umso wichtiger wäre es, wenn es der Aktie nunmehr gelingen würde, mit einem Sprung über die 100 US-Dollar für Entlastung zu sorgen. Das aktuelle Umfeld behindert offenkundig derzeit jedoch eine solche Kraftanstrengung. Insofern wird es nun spannend…“

In der Folgezeit tauchte GW Pharmaceuticals temporär unter den wichtigen Widerstandsbereich 92 / 90 US-Dollar ab. Insofern hatte der Wert unmittelbar vor den Zahlen noch eine Schrecksekunde zu überstehen. Gleichzeitig wurde damit aus charttechnischen Sicht der Boden bereitet. Die Initialzündung kam dann von den Zahlen, die am 03.11. vom Unternehmen veröffentlicht und sehr wohlwollend vom Markt aufgenommen wurden.

Die Rally nahm schnell Fahrt auf. Der Sprung über die Marke von 100 US-Dollar befeuerte sie darüber hinaus. Auch die eminent wichtige Rückeroberung der 110 US-Dollar (inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie) gelang. Aktuell steht der Widerstandsbereich um 120+ US-Dollar im Fokus. In den letzten Handelstagen tat sich die Aktie jedoch schwer damit, das Tempo hoch zu halten. Zu einem signifikanten Ausbruch über den Widerstandsbereiches um 120+ US-Dollar kam es (noch) nicht. Mit Blick auf die veritable Zwischenrally sollten temporäre Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Idealerweise bleiben diese auf 110 US-Dollar begrenzt. In jedem Fall sollte es nicht unter die 100 US-Dollar gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage vonnöten. Auf der Oberseite würde hingegen Ausbruch über 120+ US-Dollar weiteres Aufwärtspotential in Richtung 133 US-Dollar kreieren.