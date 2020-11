(durchgehend aktualisiert)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf Unsicherheit reagieren Börsenkurse für gewöhnlich negativ. So auch am Donnerstag beim Baumaschinenhersteller Wacker Neuson . Dessen Vorstandsebene steht mit dem gleichzeitig angekündigten Abschied des Konzernchefs und des Finanzvorstands vor tiefgreifenden Veränderungen, was bei Anlegern Fragen aufwirft. Mit etwa acht Prozent Minus auf 15,62 Euro waren die Papiere am frühen Nachmittag auf dem letzten Platz im SDax der kleineren deutschen Börsenwerte.

Der Wechsel in der Führungsmannschaft überraschte die Marktteilnehmer. Wacker Neuson verliert mit den Abgängen von Martin Lehner und Wilfried Trepels in Kürze die Hälfte des Vorstands. Lehner soll zum 31. Dezember ausscheiden, während Trepels sein Vorstandsmandat schon zum 30. November niederlegt. Beide Positionen sollen vorübergehend vom jetzigen Aufsichtsrat Kurt Helletzgruber übernommen werden.