BAADER BANK belässt Thyssenkrupp auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Zahlen und Ausblick des Stahlkonzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es sei sei erneut ein desaströses Geschäftsjahr gewesen. Für das neue Geschäftsjahr deuteten sich erneut große Restrukturierungen an./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 07:55 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.