Nachdem sich Evotec in dieser Woche bereits auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse Anlegern und Analysten präsentiert hat, steht heute der nächste Investorentermin für das Biotech-Unternehmen an: Evotecs Capital Markets Day 2020. Um 14.30 Uhr geht es los. Die Investorenveranstaltung läuft als Webcast über das Internet, eine Aufzeichnung will Evotec im Anschluss auf der eigenen Internetseite veröffentlichen.„Ich ...