JPMORGAN belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen für das vierte Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis sei zwar etwas besser als gedacht gewesen, der Free Cashflow aber schwach, schrieb Analyst Luke Nelson in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2021 enttäusche./agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 07:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 07:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ThyssenKrupp Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de