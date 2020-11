InTiCa Systems bleibt weiter eine konkrete Prognose für 2020 schuldig

InTiCa Systems meldet für die ersten neun Monate 2020 einen Umsatzrückgang von 50,8 Millionen Euro auf 46,7 Millionen Euro. „Während der Rückgang im Automobilsegment Corona-bedingt ist, lag der Rückgang im Bereich Industrieelektronik im Rahmen der Erwartungen, da im Vorjahreswert sehr hohe Projektumsätze enthalten waren, die es im laufenden Jahr in diesem Ausmaß nicht gab”, so das Unternehmen aus Passau am Donnerstag. Vor ...