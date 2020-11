GASAG gewinnt erneut Stadtvertrag - mit hohem Bio-Erdgas-Anteil liegt Berlin unter den Städten weit vorne

Berlin (ots) - GASAG beliefert ab 2021 das Land Berlin für weitere drei Jahremit Erdgas und Bio-Erdgas. Der Berliner Energiedienstleister hat wieder dasVergabeverfahren für den Erdgasbezug des Landes gewonnen. Neben einemwettbewerbsfähigen Preis überzeugte die GASAG mit ihrer Expertise bei derVersorgung mit Bio-Erdgas. Mit einem Anteil von deutlich über 15 Prozent spartBerlin rund 30.000 Tonnen CO2 ein und setzt damit bundesweit Maßstäbe.Dr. Gerhard Holtmeier, GASAG-Vorstandsvorsitzender: "Seit beinahe 175 Jahrensteht die GASAG als Versorger an der Seite von Berlin - eine starke und in derdeutschen Energielandschaft seltene Kontinuität. Wir bieten nicht nurVerlässlichkeit und Know-how, sondern unterstützen auch die Anstrengungen desLandes bei der Energiewende. Den in der Ausschreibung gefordertenBio-Erdgas-Anteil haben wir überboten. Berlin ist damit ein wesentlicherVorreiter bei der Wärmewende in Deutschland."